Сильный дождь развалил набережную в Днепре

Главное: Сичеславская набережная разрушилась в Днепре. Причиной стал ливень.

Детали: В Днепре произошло ЧП. Тут из-за сильнейшего ливня частично обрушилась Сичеславская набережная.

В комментариях к видео с места инцидента многие жители города обращали внимание, что набережной долгое время не занимались, из-за чего она была не в лучшем состоянии.

Добавим, что дожди в Днепре идут не первый день и могут не утихнуть до конца этой недели.

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