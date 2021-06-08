В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора

Главное: В Киеве на Печерске конфликт между водителем «Лексуса» и водителем эвакуатора закончился поножовщиной. Полиция разыскивает нападавшего.

Детали: На Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате последний получил ножевое ранение. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на улице Шота Руставели.

«По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля „Лексус“ возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия», — говорится в сообщении.

Медики на месте оказали первую помощь, полиция разыскивает нападавшего.

В то же время замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook написал, что водитель эвакуатора совершил хулиганские действия, бил машину и оскорблял оппонента. После этого водитель «Лексуса» ударил его ножом.

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