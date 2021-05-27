Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев

Главное: Работники внутренней безопасности Нацполиции установили группу «разбойников с большой дороги» из числа жителей Одесской области, жертвами которой становились водители большегрузных автомобилей. Злоумышленники задержаны.

Детали: Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о деятельности преступной группы лиц, которая орудовала на автодорогах. Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, правоохранители установили, что злоумышленники в ближайшее время планировали организовать на трассе очередную засаду.

Жертвой должен был стать водитель большегрузного автомобиля, который следовал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тыс. гривен. Чтобы остановить фуру, преступники тщательно подготовились: провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект.

На автозаправке они незаметно порезали покрышки, дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя.

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи ГУНП в Одесской области задержали преступную группу «на горячем». У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.

Фигурантам объявлено о подозрении по статье о разбое. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В тему: В октябре 2017 года в Одессе была задержана крупная международная банда, промышлявшая разбоем на дорогах Херсонской области.