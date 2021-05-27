Во Флориде разбился пожарный вертолет – никто не выжил

Главное: В США разбился пожарный вертолет. Погибли четыре спасателя.

Детали: Пожарный вертолет Black Hawk разбился в американском городе Лисберг (штат Флорида). Трагический инцидент произошел возле местного аэропорта.

Известно, что на борту находились четверо спасателей – все они погибли. Полиция сообщает, что один труп нашли сразу, а поиски остальных тел продолжались целые сутки.

Машина принадлежала частной компании Firehawk.

Уже выяснилось, что пожарный борт потерпел крушение во время запланированных учений, когда испытывалась новая система сброса воды.

Сейчас выясняются причины ЧП.

В тему: Появилось видео с места крушения военного вертолета в Нью-Йорке.