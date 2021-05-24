В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто

Главное: В Санкт-Петербурге мужчину восемь километров везли на капоте автомобиля. Появилось видео.

Детали: Странный эпизод произошел в российском Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Тут женщина около восьми километров везла мужчину на капоте автомобиля.

Уже появилось видео с камер наблюдения.

Видно, что все началось с конфликта: женщина села за руль машины, а мужчина пытался ей помешать. В итоге он запрыгнул на капот. Однако она продолжила движение по улицам города. Причем автомобиль ехал на приличной скорости.

В комментариях под видео пишут, что поругавшаяся парочка – муж и жена.

Пока неизвестно, чем завершился данный эпизод.

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