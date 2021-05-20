В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево

Главное: Огромный фонтан из кипятка в Голосеевском районе Киева образовался в ходе гидравлических испытаний теплосетей. В соцсетях публикуют фото и видео последствий.

Детали: Причиной многометрового столба горячей воды в районе библиотеки им. Вернадского в Голосеевском районе Киева стали гидравлические испытания теплосетей в в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому произошел провал асфальта и вода вышла наружу.

По данным городских властей, повреждённый трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

В КГГА объяснили, что тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить «слабые» места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности в следующем отопительном сезоне.

Видео момента прорыва трубы с камер наблюдения публикует ТСН на своей странице в Facebook.

Как видно на многочисленных фотографиях и видео с места происшествия, фонтан воды с частями асфальта повредил припаркованные автомобили.

Жертв и пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

В тему: 20 мая 2021 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячей воды.