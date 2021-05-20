Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево

В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево

Александр Панько
20.05.21 19:19
604
В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево

Главное: Огромный фонтан из кипятка в Голосеевском районе Киева образовался в ходе гидравлических испытаний теплосетей. В соцсетях публикуют фото и видео последствий.

Детали: Причиной многометрового столба горячей воды в районе библиотеки им. Вернадского в Голосеевском районе Киева стали гидравлические испытания теплосетей в в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому произошел провал асфальта и вода вышла наружу.

По данным городских властей, повреждённый трубопровод эксплуатируется с 1978 года.

В КГГА объяснили, что тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить «слабые» места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности в следующем отопительном сезоне.

Видео момента прорыва трубы с камер наблюдения публикует ТСН на своей странице в Facebook.

Как видно на многочисленных фотографиях и видео с места происшествия, фонтан воды с частями асфальта повредил припаркованные автомобили.

Жертв и пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

Последствия прорыва теплотрассы на Голосеево

Последствия прорыва теплотрассы на Голосеево

Последствия прорыва теплотрассы на Голосеево

Последствия прорыва теплотрассы на Голосеево

Последствия прорыва теплотрассы на Голосеево

В тему: 20 мая 2021 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячей воды.

Тэги: Киев, общество, происшествие, теплотрасса, прорыв трубы, Голосеевский район, горячая вода, кипяток, новости Украины, Голосеево

Комментарии

Статьи

19.05.21 09:07

Генеральский бунт глобального кризиса

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK
20.05.21 16:36

Более 27 тысяч мировых СМИ опубликовали материалы о политическом преследовании Виктора Медведчука и закрытии «112 Украина», NewsOne и ZiK

Автор: 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.05.21 20:30

COVID-19 нанес ощутимый удар по «Евровидению»
20.05.21 19:46

В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
20.05.21 18:59

Главные новости за 20 мая 2021 года
20.05.21 18:15

Сербский Патриарх заявил, что для Церкви важно сохранить канонический порядок в Православии
20.05.21 18:06

28 детей за 28 лет брака - В Одессе священник УПЦ создал православный центр для приемных детей
20.05.21 17:29

Европейская редакция «Радио Свобода» признает, что дело Медведчука — акт политических репрессий
20.05.21 17:25

«Дело Медведчука полностью сфабриковано». Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции
20.05.21 17:20

Испанская газета «El Pais» опубликовала статью про Анатолия Шария
20.05.21 16:41

Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета
20.05.21 16:40

Новые «записи» Бигуса — такой же фейк, как и запись якобы разговора Медведчука с Пушилиным, поддельность которой доказана экспертами, — блогер
20.05.21 19:46

В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
20.05.21 18:59

Главные новости за 20 мая 2021 года
20.05.21 16:41

Зеленский рассказал, кто может стоять за убийством Шеремета
20.05.21 15:37

У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
20.05.21 14:44

Зеленский считает, что зарплаты «во многих городах Украины» сравнялись с польскими
20.05.21 14:31

В Москве и Киеве подтвердили информацию о подготовке встречи Зеленского с Путиным
20.05.21 13:46

Депутаты назначили еще двух министров
20.05.21 12:30

В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
20.05.21 11:59

Минздрав Украины возглавил человек, пообещавший вакцинировать 5 млн человек до конца года
20.05.21 11:28

Неизвестные захватили самолет в небе над Польшей
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
14.05.21 20:59

В Одессе около школы произошла стрельба
15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях
14.05.21 16:30

Названы главные угрозы на украинской границе. И это не только Россия
14.05.21 17:59

Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии
Фото и Видео
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула
В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево
В Сети публикуют новые жуткие фото и видео последствий прорыва теплотрассы на Голосеево
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины
В Одессе водитель-лихач устроил стрельбу
В Одессе водитель-лихач устроил стрельбу
В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция
Появилось эпичное видео извержения вулкана в Индонезии
Появилось эпичное видео извержения вулкана в Индонезии
Китайский аппарат начал передавать фото и видео с Марса
Китайский аппарат начал передавать фото и видео с Марса
В Крыму зверски убили дельфинов
В Крыму зверски убили дельфинов
Обама намекнул, что НЛО таки не существует
Обама намекнул, что НЛО таки не существует
В Житомире мужчина купил колбасу с... крысиными лапами
В Житомире мужчина купил колбасу с... крысиными лапами
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.