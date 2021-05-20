У библиотеки Вернадского в Киеве из-под земли в небо устремился столб кипятка, разбиты машины

Главное: В Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячей воды. Многометровые столб горячей воды выбил стекла у припаркованных автомобилей.

Детали: В Киеве возле метро «Демеевская» прорвало трубу теплосети. Как сообщает корреспондент «Фразы», столб воды поднимается на несколько метров.

Кипяток залил парковку перед библиотекой Вернадского. У некоторых автомобилей повылетали стёкла.

В тему: Вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

На следующий день прорыв случился близ ЖК Campus на Шулявке.

После этого в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах. Вечером 14 января кипяток вылился на улицы Теремков-2, ночью — в районе Севастопольской площади.