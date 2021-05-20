В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция

Главное: В Киеве на заводе «Антонов» началась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная второй годовщине его президентства. Рядом проходит митинг протеста.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский начинает большую пресс-конференцию в день второй годовщины нахождения у власти. Как видно на фото, опубликованных на канале Страна.ua в Telegram, Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов на фоне одного из крупнейших по грузоподъемности самолетов в мире — «Руслан» (Ан-124-100).

В то же время, как сообщает канал Klymenko Time в Telegram, рядом с заводом «Антонов» начался митинг. Протестующие вышли с плакатами «ст. 111 Зе!Готуйся». Таким образом они намекают Зеленскому на статью о государственной измене.

Прямую трансляцию ведет канал «Радио Свобода» в YouTube.

В тему: 19 мая стало известно, что большая пресс-конференция Зеленского на этот раз пройдет на государственном предприятии «Антонов» по ул. Академика Туполева в Киеве.