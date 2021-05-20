Появилось эпичное видео извержения вулкана в Индонезии

Главное: В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг. Появилось видео природного явления.

Детали: В Индонезии снова начал извергаться вулкан Синабунг. В последний раз он «активничал» в начале марта.

В результате мощного извержения столб ветра поднялся на высоту более шести километров.

Власти провинции Северная Суматра информируют, что первый и самый мощный взрыв длился одиннадцать минут.

Наблюдались пирокластические потоки длинной в несколько километров.

Справка: Вулкан Синабунг находится в северной части острова Суматра – в шестидесяти километрах от города Медан. Его высота составляет 2 460 метров.

Это стратовулкан – он имеет коническую форму и сложен из множества затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Такие вулканы характеризуются высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями.

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