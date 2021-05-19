В Житомире мужчина купил колбасу с... крысиными лапами

Главное: В Житомире военнослужащий приобрел в магазине колбасу с неприятным «сюрпризом». Внутри палки находились крысиные лапы.

Детали: Житель Житомира Олег Гаврилов купил в магазине колбасу, которая оказалась с частями крысы. Он пообещал, что производитель понесет ответственность за производство такого продукта. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

«Это просто какой-то позор! Извиняюсь за мат в видео, но здесь иначе никак. Это реальная жесть! Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами — впервые такое вижу», — эмоционально написал в соцсети Гаврилов.

Он отметил, что продукт изготовила фирма Гармаш. Колбаса была приобретена в магазине.

«Нас на фронте таким дерьмом не кормили, я вам клянусь. Я просто в шоке, это же за кого они нас принимают???... Вы за это понесете ответственность, даю вам слово», — отметил военнослужащий.

Он также призвал пользователей не покупать колбасные изделия данной фирмы.

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