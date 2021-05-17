«Флюгируй, бл**ь»: опубликованы последние слова пилотов Ан-26, разбившегося под Чугуевом

Главное: СМИ опубликовали записи черных ящиков с самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в сентябре 2020 года. По ним становится понятно, что проблемы с бортом начались еще на земле.

Детали: Обнародованы записи черных ящиков с самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом на Харьковщине. Как сообщает ТСН, один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кишени, другим руководили два курсанта поочередно с позывными 97 и 99.

Курсантам дали разрешение на взлет. Однако, можно понять, что еще когда самолет был на земле, бортехник произнес важную фразу, на которую они не отреагировали.

Командир экипажа: «Разрешили 99».

Бортовой техник: «Закрылки... (шум). Так, командир, я не понял».

Штурман: «200 решения».

Курсант «99»: «Взлетаем».

Командир экипажа: «Что ты говоришь, Олег?».

Бортовой техник: «Левый не загружается».

Уже поднявшись в небо на борту поняли, что самолет не запускается на полную мощность, то есть правый двигатель работает на 100%, а левый на 40%. Борт начал терять скорость.

Командир экипажа: «Что руководителю докладывать, нет?».

Бортовой техник: «Скажи падения ИКМа».

Командир экипажа: «99, падение ИКМа».

Через 7 минут руководитель полетов скажет только одну фразу: «Посадку разрешаю».

Командир экипажа: «Добавляй, добавляй!».

Бортовой техник: «Добавляю!».

Командир экипажа: «Еще добавь!».

Командир экипажа: «Бл ** ь, добавляй!»

Бортовой техник: «Добавил!!! Надо флюгировать».

Командир экипажа: «Флюгируй, бл**ь».

Бортовой техник: «Флюгирую левый!!! В флюгере ... Управление как?».

Командир экипажа: «Никак!!!».

Штурман: «**и».

Командир экипажа: «Бл**ь!!!!!!!!!».

В итоге самолет упал с высоты 17 метров и взорвался, не долетев 1100 метров до взлетной полосы.

В тему: 25 сентября 2020 года в Чугуеве Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, совершавший плановый тренировочный полет с 20 курсантами на борту. Во время выполнения полета командир сообщил о падении оборотов левого двигателя, диспетчер дал команду продолжить полет и заходить на посадку. Спустя семь минут он столкнулся с землей. Выжил только один человек.

Расследование авиакатастрофы выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов в целом.