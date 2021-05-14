Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста

Главное: Охранники мэрии Харькова напали на журналиста. Опубликовано видео.

Детали: В минувший четверг, 13 мая, в Харькове произошел неприятный инцидент. О нем сообщает издание RegioNews, публикующее соответствующее видео.

Информируется: «Охранники исполняющего обязанности городского главы Игоря Терехова напали на журналиста Илью Колтунова, когда тот пытался задать вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса».

Конфликт произошел во время встречи чиновника с жителями на проспекте Юбилейном Салтовского жилого массива.

Отмечается, что у представители СМИ охранники «пытались выхватить из рук микрофон, толкали его и едва не повалили на землю».

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