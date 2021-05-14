Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны

Главное: Бывший народный депутат Олег Барна снова подрался. На этот раз с представителем фракции «Слуга народа».

Детали: Бывший народный депутат Олег Барна вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз он подрался в эфире телеканала «ПравдаТУТ» с членом фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком.

Во время выступления бывшего парламентария нынешний народный депутат принялся вставлять свои реплики, за что Олег Барна сказал ему: «Не веди себя, как быдло зеленое».

Словесный конфликт продолжился, после чего экс-нардеп набросился на своего оппонента и завязалась потасовка.

Видео драки:

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