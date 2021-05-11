В Беларуси горел известный костел

Главное: В белорусском Будславе горел костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Во вторник, 11 мая, в белорусском Будславе (Минская область) произошло ЧП. Тут горел костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, который был построен еще в 1633-1643 годах.

К счастью, на момент возгорания внутри не было прихожан.

Известно, что люди помогли вынести из пламени принадлежности для богослужений, иконы и книги. Удалось спасти наисвятейший Сакрамент и образ Матери Божьей Будславской.

Увы, в результате пожара обрушилась крыша костела над центральным нефом, а также рухнула одна из люстр.

На тушение огня ушло около четырех часов.

Сейчас следствие выясняет причины пожара.

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