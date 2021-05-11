В Индии тела жертв COVID-19 сбрасывали прямо в реку

Главное: В Индии трупы людей, погибших от COVID-19, сбрасывали в реку Ганг. ЧП произошло в городе Буксар.

Детали: Вопиющее ЧП произошло в индийском городе Буксар. Тут в реку Ганг сбросили более ста пятидесяти трупов людей, которые умерли от COVID-19.

Выяснилось, что местные жители, дома которых стоят возле реки, просто бросали тела умерших в воду, так как кремировать их было для них дорого.

Сейчас местные власти начали очистку воды.

Проходит расследование.

Добавим, что население города превышает сто тысяч человек. Не исключено массовое заражение людей.

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