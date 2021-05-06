Бразильская полиция устроила наркоторговцам кровавую баню в метро Рио-де-Жанейро

Главное: В ходе спецоперации бразильской полиции против наркомафии на севере Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.

Детали: Во время полицейской операции по пресечению деятельности наркомафии в столице Бразилии погибли 25 человек. Как сообщает LB.ua со ссылкой на местные СМИ, перестрелка произошла в метро на севере Рио-де-Жанейро.

По словам очевидцев, в момент происшествия на месте инцидента были слышны выстрелы и разрывы взрывных устройств.

Отмечается, что пострадали два пассажира метро и двое полицейских. Один сотрудник правоохранительных органов погиб. Остальные жертвы — подозреваемые.

Отметим, что это наибольшее количество жертв полицейской операции с 2016 года.

В тему: В феврале 2019 года в Мексике наркоторговцы зверски расстреляли пятерых полицейских.