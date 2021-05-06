В Одесской области погиб пограничник

Главное: В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками. Один человек погиб.

Детали: В минувшую среду, 5 мая, на озере Тудорово произошла трагедия. Тут перевернулась моторная лодка с пограничниками, в которой находились четыре человека.

Трем людям удалось спасти и выбраться на сушу, хотя они и получили переохлаждение. А вот один военный, увы, погиб. Его смерть подтвердили сегодня. Тело обнаружили в реке Турунчук в районе села Ясько.

Известно, что погибший – майор Константин Коняев.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил: «Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло троим пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи».

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