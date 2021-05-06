«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине

Главное: После общения с Госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Украины Владимир Зеленский объявил 2021 год фундаментальным для отношений двух стран. При этом он признал, что американцы настолько хорошо ориентируются в украинских делах, что «иногда это даже минус».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский назвал содержательной сегодняшнюю встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает Цензор.НЕТ, он назвал 2021 год «фундаментальным» для отношений с Соединенными Штатами.

«Встреча содержательная. Мы считаем, что это будет год фундаментальный для отношений с США, именно в этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи 6 мая, подчеркнув, что американская делегация очень хорошо ознакомлена с ситуацией в Украине в целом и на Донбассе в частности.

«Иногда это даже минус», — пошутил Зеленский.

Он также напомнил, что в нынешнем году состоится саммит «Крымской платформы» — первой площадки по деоккупации Крыма. «Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», — заключил президент.