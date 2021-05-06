В Нью-Йорке состоялся ну очень кровожадный хоккейный матч

Главное: Хоккейный матч «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон» запомнился массовыми драками. Все объясняется местью.

Детали: В Нью-Йорке в рамках НХЛ состоялся очень кровавый матч «Рейнджерс» – «Вашингтон». В первые четыре минуты встречи произошло сразу шесть драк.

За первый период хоккеисты заработали в общей сумме сто минут штрафа – это рекорд чемпионата.

Примечательно, что хозяева проиграли со счетом 2-4.

Причина такой кровожадности была известна задолго до стартового свистка. В прошлом матче игрок «Вашингтона» Том Уилсон нанес травму представителю «Рейнджерс» Артемию Панарину, который сломался до конца сезона. После этого его партнеры по команде пообещали отомстить оппонентам.

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