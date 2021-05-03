Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии

Главное: В Японии бушевал торнадо. Появилось видео разрушений.
Детали: Накануне по Японии пронесся торнадо. Местные телевизионщики уже публикуют видео значительных разрушений.
По официальным данным сильный ветер разрушил около сотни домов.
При этом есть пострадавшие – их число уточняется.
Синоптики же пугают, что непогода может вернуться. Местных жителей призывают готовиться к новым мощным порывам ветра.
Отмечается, что сильнее всего пострадал город Сидзуока.
В тему: Японцы теперь будут пить пиво по-новому.