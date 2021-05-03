Появилось видео последствий мощнейшего торнадо в Японии

Главное: В Японии бушевал торнадо. Появилось видео разрушений.

Детали: Накануне по Японии пронесся торнадо. Местные телевизионщики уже публикуют видео значительных разрушений.

По официальным данным сильный ветер разрушил около сотни домов.

При этом есть пострадавшие – их число уточняется.

Синоптики же пугают, что непогода может вернуться. Местных жителей призывают готовиться к новым мощным порывам ветра.

Отмечается, что сильнее всего пострадал город Сидзуока.

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