Пьяный мужик угнал грузовик в Киеве и списал все на Путина

Главное: Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ со стоянки у супермаркета. Когда его задержали, она начал кричать, что «это подстава», и «это Путин виноват».

Детали: 21 апреля в Киеве со стоянки у супермаркета мужчина угнал ЗИЛ. Как сообщает канал «Киев сейчас» в Telegran, когда грузовик нашли на ул. Братиславской, угонщик объяснил, что просто взял автомобиль, чтобы покататься и съездить по делам.

Видео задержания опубликовано на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook. По его данным, угонщик был пьян.

На видео задержания слышно, как мужчина кричит, что «это подстава». «Я доктор. Я за рулем не был, я рядом сидел. Я знаю причину. Это Путин виноват», — кричал задержанный.

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