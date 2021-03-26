В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных

Главное: В египетской провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда. В результате аварии минимум 32 человека погибли, более 60 человек получили ранения.

Детали: Сегодня, 26 марта, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

Авария произошла в городе Тахта провинции Сохаг. О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Как отметили в ведомстве, в результате аварии погибли как минимум 32 человека, более 60 — получили ранения.

В тему: В феврале 2019 года в Каире (Египет) произошла страшная железнодорожная катастрофа. Поезд сошел с рельсов и протаранил платформу с пассажирами.