Появилось видео болезненного инцидента с участием известного норвежского спортсмена

Главное: Норвежский спортсмен Даниэль-Андре Танде неудачно приземлился после прыжка с трамплина. Он потерял сознание.

Детали: Неприятный инцидент произошел в минувший четверг в словенской Планице. Опубликовано видео.

Так, четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион 2018-го года в командных соревнованиях норвежец Даниэль-Андре Танде неудачно прыгнул с трамплина.

Он потерял равновесие в воздухе и неудачно приземлился.

После страшного падения 27-летний спортсмен потерял сознание.

Его срочно госпитализировали на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения.

Медики успокаивают: «Его состояние здоровья сейчас стабильное».

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