Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий

Главное: Торнадо бушевал в американском штате Алабама. Погибли не менее пяти людей.

Детали: Страшный торнадо бушевал в американском штате Алабама. Стало известно о последствиях.

Местные власти говорят, что жертвами непогоды стали как минимум пять человек.

Всего фиксировали семь очагов сильного ветра, который ломал не только деревья, но и дома.

Отмечается, что были разрушены десятки строений.

При этом около шестидесяти тысяч человек остались без электричества.

Больше всех пострадали города Пелхэм, Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл.

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