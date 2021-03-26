Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий

Главное: Торнадо бушевал в американском штате Алабама. Погибли не менее пяти людей.
Детали: Страшный торнадо бушевал в американском штате Алабама. Стало известно о последствиях.
Местные власти говорят, что жертвами непогоды стали как минимум пять человек.
Всего фиксировали семь очагов сильного ветра, который ломал не только деревья, но и дома.
Отмечается, что были разрушены десятки строений.
При этом около шестидесяти тысяч человек остались без электричества.
Больше всех пострадали города Пелхэм, Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл.
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