Опубликовано видео, как «треснул» Тбилиси

Главное: Гигантские трещины прошли по Тбилиси. Уже доступно видео масштабного ЧП.

Детали: В Тбилиси назревает настоящая катастрофа. На одном из склонов грузинской столицы появились трещины, глубина которых достигает восемнадцати метров.

Мэр города Каха Каладзе информирует: «Ситуация с возможным возникновением крупномасштабного оползня контролируемая, у жителей нет оснований для паники».

Он добавил: «С полной ответственностью сообщаю, что на данной территории строительство каких-либо корпусов не осуществлялось и в будущем не планируется».

Известно, что трещины пошли тут с 18 числа.

В Тбилиси уже прибыли немецкие геологи.

При этом институт изучения Земли и национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщает: «Оползневая масса на склоне Вашлиджвари перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа».

Ожидается, что к концу этой недели специалисты представят полный отчет, после чего будут предприняты конкретные меры по предотвращению возможного оползня.

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