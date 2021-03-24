Появилось видео необычного водного ЧП в Египте

Главное: Грузовое судно перекрыло Суэцкий канал. Опубликовано видео ЧП в Египте.

Детали: В Суэцком канале (Египет) произошло необычное ЧП. Грузовое судно Ever Given, шедшее под флагом Панамы (компания-оператор Evergreen Marine), село на мель, из-за чего был блокирован проход для остальных кораблей.

Отметим, что длина контейнеровоза составляет четыреста метров, а весит он 220 тонн. Известно, что он шел из Китая в Роттердам.

Причиной инцидента называют сильный ветер, который остановил ход корабля.

В итоге тут образовалась настоящая «морская пробка» между Средиземным и Красным морями, в которой застряли около двух десятков суден.

Сейчас кораблем занимаются буксиры. На то, чтобы убрать его с пути других суден, уйдет минимум пару дней.

Стоит напомнить, что ширина Суэцкого канала составляет всего триста пятьдесят метров, и он достаточно неглубокий – лишь двадцать метров. Данная зона считается условной границей между Африкой и Евразией.

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