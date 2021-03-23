В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску

Главное: В Киеве в супермаркете «Ашан», который расположен на улице Берковецкой, произошел конфликт между охранником и посетительницей. В результате охранник несколько раз ударил женщину по голове.

Детали: В Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой подрались покупательница и охранник. Конфликт начался с того, что охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась. Тогда началась драка, сообщает «Киев Оперативный».

Охранник супермаркета несколько раз ударил женщину по голове. Покупательница в ответ толкнула мужчину ногой. Во время одного из ударов женщина споткнулась и упала на пол, но быстро поднялась и конфликт продолжился. Женщина кричала на охранника и отбивалась от него руками.

«Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо», — говорится в заметке под видео.

В тему: В июне минувшего года в Киеве компания парней жестоко избила водителя трамвая, который потребовал от них надеть медицинские маски. В результате водитель оказался в больнице скорой помощи, а нападавших никто не задержал.