Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде

Главное: В Верховной Раде случился пожар. Появилось видео инцидента.

Детали: В среду, 17 марта, во время заседания Верховной Рады произошло ЧП. В парламентском зале загорелся пульт для голосования народного депутата от фракции «Голос» Леси Василенко.

Отметим, что инцидент случился во время рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы.

Из-за случившегося для парламентариев был объявлен небольшой перерыв на пятнадцать минут.

Никто не пострадал.

Видео:

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