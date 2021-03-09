Степанов недоволен процессом вакцинации в Украине

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов недоволен тем, что процесс вакцинации населения от коронавируса проходит очень медленно. По его словам, он ставил другую задачу.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов недоволен темпами вакцинации населения и в ближайшие дни намерен существенно ускорить этот процесс. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что вакцинация стартовала в Украине 24 февраля и на сегодняшний день прививку получили 19 118 человек.

«Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу относительно темпов вакцинации, понимая, что мы каскадным путем ее разворачиваем. На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и дальше увеличивать это количество», — сказал Степанов и добавил, что сейчас это в среднем 3 тыс. человек в сутки.

В связи с этим министр решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы в ближайшие дни существенно увеличить количество вакцинаций.

«Сегодня проведет селекторное совещание с участием глав ОГА, руководства Офиса президента, директоров департаментов Минздрава», — добавил министр.

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