Таксист-рецидивист зарезал клиента и попытался спрятать тело в снегу

Главное: На Черниговщине ранее судимый таксист в ходе конфликта зарезал своего клиента ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез его тело в лесополосу и закопал в снегу.

Детали: Правоохранители в Черниговской области задержала таксиста, который убил пассажира и спрятал тело в заснеженном лесу. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, 27 февраля в дежурную часть полиции обратилась жительница Бобровицкой городской общины с просьбой найти ее 41-летнего мужа.

По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, однако исчез в неизвестном направлении.

Жена рассказала, как был одет мужчина в день исчезновения, и предоставила его фото. Ориентирование было разослало правоохранителям смежных районов.

Во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что в половине первого ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. После этого водитель убил клиента, а орудие преступления — нож — выбросил.

По словам начальника ГУНП области Владимира Нидзельского, осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. «В содеянном он сознался, только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины», — рассказал полицейский.

Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.

Таксист задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Отмечается, что он ранее был судим за убийство, а также — за выращивание и хранение наркотиков.

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