В Санкт-Петербурге совершено нападение на консульство Украины

Главное: В Санкт-Петербурге мужчина в медицинской маске напал с ножом на охранника консульства Украины. Его мотивы неизвестны.

Детали: В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на охранника консульства Украины. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина в медицинской маске с бумагами и пакетом в руках стоит перед дверью консульства, а когда она открывается — несколько раз бьет ножом открывшего и уходит, выбросив бумаги.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, нападение случилось днем 18 февраля. Недалеко от здания находился наряд полиции, который задержал нападавшего, а потерпевшему вызвали «скорую помощь».

Преступником оказался мужчина 1986 года рождения. Его мотивы пока неизвестны.

Охранник получил открытую рану бедра, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Справка: В соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях помещения дипломатического представительств являются неприкосновенными, независимо от вида и формы собственности. Обязанность защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба лежит на государстве пребывания.

В тему: В конце 2020 года вооруженные грабители напали на консульство Украины в Судане. Благодаря вмешательству местных правоохранителей, все ценности оперативно удалось вернуть.