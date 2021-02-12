Появилось видео драки с участием известного российского актера

Главное: Актер Владимир Епифанцев подрался в баре. Опубликовано видео.

Детали: Известный российский актер Владимир Епифанцев («Generation П», «Живой», «Дом») оказался в эпицентре скандала. 49-летний артист подрался в одном из баров Санкт-Петербурга.

Опубликовано видео произошедшего конфликта.

В социальных сетях уточняют, что драка случилась после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая супруга Анастасия Веденская играла главную роль.

Информируется, что у женщины возник конфликт со знакомой режиссера киноленты, которая «неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал».

В инцидент решил вклиниться актер, который ударил обидчицу бывшей жены, после чего на него напал один из мужчин из их компании.

В тему: эпичная драка людей в Питере потрясла соцсети.