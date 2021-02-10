Появилось видео «великой египетской стены»

Главное: Шарм-эль-Шейх оградили стеной. Названа причина.

Детали: В Египте известный курорт Шарм-эль-Шейх оградили стеной. Ее длина составляет 36 километров.

Уже опубликовано видео сооружения.

Местные власти говорят, что причиной такого хода стала безопасность местных отдыхающих.

Дело в том, что город находится менее чем в четырех сотнях километрах от северного средиземноморского побережья Синая, где активно действуют боевики ИГИЛ.

Стена собрана из бетонных «панелей», а сверху протянута колючая проволока.

В тему: ранее мы писали, что археологи нашли в Египте кое-что любопытное.