На улицы Киева вышли БТРы

Главное: Из-за сильного снегопада на многих участках Киева сильно осложнено движения транспорта. Для спасательных операций на улицы города вышли БТРы.

Детали: Сильный снегопад в Киеве заблокировал движение транспорта в городе. Для ликвидации последствий задействовали бронетранспортеры и тракторы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках автодорог города возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта.

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы, в том числе, бронетранспортеры.

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