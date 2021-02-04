В Сети опубликовали песню, которая представит Украину на «Евровидении»

Главное: Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году представит группа Go_A с песней «Шум».

Детали: «Суспильне» объявило песню, которую украинская группа Go_A представит на песенном конкурсе «Евровидение-2021». Как сообщает пресс-служба канала, на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: «Рано», «Церковка» и «Шум».

Из трех предложенных группой песен единогласно была выбрана последняя песня.

В основу песни положена одноименная игра — «веснянка». Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A — это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

В начале марта будет представлена конкурсная версия песни «Шум» и новый видеоклип.

В тему: В начале февраля 2021 года стало известно о том, что «Евровидение» в 2021 году точно состоится. Однако его формат точно не будет прежним. Соответствующие ограничения наложила пандемия коронавируса.

Напомним: Ожидалось, что юбилейный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.

Для этого в ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).

28 января 2020 года состоялась жеребьевка, в соответствии с которой Украина должна была выступить 15-й в первом полуфинале 12 мая.

18 марта 2020 года Европейский вещательный союз объявил о том, что 65-й Международный песенный конкурс «Евровидение» не состоится по причине пандемии коронавируса.

В середине того же года организаторы согласовали с Европейским вещательным союзом новый график проведения конкурса, в соответствии с которым полуфиналы должны пройти 18 и 20 мая 2021 года в комплексе Ahoy в Роттердаме. Финал запланирован на 22 мая там же.