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Видео-Новости > Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»

Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»

Автор: «Фраза»
04.02.21 11:46
905
Одесский депутат устроил в горсовете «мастер-класс по воровству»

Главное: Говоря о строительстве Дворца спорта депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский предложил коллегам «что-то поиметь», прежде чем воровать.

Детали: Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский поддержал строительство нового Дворца спорта в Одессе. При этом, судя по видео, опубликованном на канале «Думская — новости Одессы» в Telegram, он это сделал весьма своеобразно.

«Для того, чтобы что-то украсть, нужно что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более, что нам за это еще дают деньги», — заявил Кисловский во время сессии горсовета 3 февраля, комментируя строительство Дворца спорта в районе аэропорта.

Комментируя происшедшее пользователи Сети назвали его «мастер-классом по воровству».

Справка: Андрей Кисловский — одесский юрист, бизнесмен и политик. В горсовете Одессы ранее был депутатом от «Коммунистической партии» .В 2020 г вновь стал депутатом от партии мэров «Доверяй делам».

В тему: В самом конце 2020 года неизвестный ворвался в зал заседаний Харьковского городского совета и забросал депутатов сувенирными долларами.

Тэги: Одесса, дворец спорта, горсовет, курьезы, новости Украины, Андрей Кисловский

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