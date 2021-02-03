В Париже началось наводнение

Главное: В Париж пришла большая вода. Сена вышла из берегов.

Детали: В Париже началось настоящее наводнение. Уже опубликовано видео природной стихии.

Сена уже вышла их берегов, а вода, поднимаясь все выше и выше, понемногу затапливает тротуары, дороги и подвалы ближайших домов.

Местные спасатели бьют тревогу, заявляя, что уровень воды уже поднялся на четыре метра.

Во французской столице введен желтый уровень опасности.

Не исключено, что из-за осадков вода продолжит подниматься.

В тему: мы писали, что в самом сердце Парижа группа подростков до полусмерти избила 14-летнего украинца.