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Видео-Новости > Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы

Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы

Александр Панько
18.01.21 19:23
1082
Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицы

Главное: Подмосковный суд арестовал российского оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля 2021 года. Его штаб призвал россиян к массовым акциям протеста 23 января.

Детали: Химкинский городской суд Московской области арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Как сообщает Цензор.НЕТ, судебное заседание по вопросу об избрании ему меры пресечения было перенесено с 29 января на сегодня.

При этом оно происходило прямо в отделении полиции подмосковного города Химки, куда политика накануне доставили из международного аэропорта «Шереметьево».

Между тем, руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил о подготовке к акциям протеста 23 января. «Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Леонида Волкова в Twitter

При этом сам он сейчас находится в Берлине.

Скриншот сообщения Леонида Волкова в Twitter

Призвал россиян выходить на улицы и сам Навальный. В своем видеообращении, записанном прямо из полицейского отделения, он выразил убеждение, что это то, чего больше всего боится власть. «Выходите не за меня, а за себя и за свое будущее», — заявил Навальный, назвав президента РФ Владимира Путина «жабой, сидящей на трубе» и «бункерным дедом».

В тему: 17 января 2021 года Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» в Москве сразу по возвращению из Гермнаии. В Amnesty International его признали узником совести.

Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

Впоследствии он был госпитализирован в известную берлинскую клинику Шарите, где его постепенно вывели из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Там же было установлено, что политик был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

Тэги: суд, полиция, арест, Россия, протест, мир, Алексей Навальный

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