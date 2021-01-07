Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку

В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку

Александр Панько
07.01.21 13:09
1436
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку

Главное: В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. При этом, судя по видео, они вели себя совсем как люди.

Детали: Роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао публично поссорились в одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая. Как сообщает ЭКД, обычно они помогают читателям находить нужные книги. Когда посетитель хочет задать вопрос, то сканирует QR-код одного из роботов. Однако в этот раз второй робот, которого посетитель не трогал, тоже захотел ему помочь, в результате чего между произошла ссора.

На видео, снятом одним из посетителей, видно, как они то поворачиваются друг к другу, то отворачиваются, обмениваясь короткими фразами, вызывая смех окружающих.

В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину.В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения. Однако в конце концов он все же простил Ванбао:

— Признаю свою вину. Туту, давай не будем ссориться.

— У тебя так часто настроение меняется.

— Что ты опять начинаешь, я тебе уступаю, что ты злишься.

— Хорошо, тогда я прощаю тебя.

— Все, извини. Пока.

В тему: В конце 2020 года ученые Университета Саншайн-Коста в Австралии выяснили, что высокоразвитый искусственный интеллект способен уничтожить человечество или нанести ему катастрофический ущерб даже без злого умысла.

Напомним: Летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

В сентябре 2015 года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

В декабре того же года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

7 июля 2017 года директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко заявил, что в Украине 28% работодателей согласились бы в будущем заменить своих сотрудников роботами.

13 октября того же года робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В конце 2020 года власти Ирана заявили, что ведущий физик-ядерщик страны Мухсин Фахризаде был убит в том числе при помощи искусственного интеллекта.

Тэги: Китай, библиотека, наука, ссора, робот, искусственный интеллект, технологии

Комментарии

Статьи

06.01.21 09:33

Полбюджета Украины — за долги

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.01.21 09:00

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены
06.01.21 11:57

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине

Стало известно о новых жертвах COVID-19 в Украине
07.01.21 09:55
1650
Последние новости
07.01.21 17:14

Миллионы украинцев увидели телемарафон «Рождество Христово. Люди» на телеканале «112 Украина»
07.01.21 16:30

Митрополит Антоний рассказал, о чем важно задуматься в день Рождества Христова
07.01.21 15:02

В Киево-Печерской лавре в день Рождества Христова верующие УПЦ молились на 8 литургиях
07.01.21 14:46

В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
07.01.21 13:09

В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
07.01.21 11:54

Дешево и сердито: британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от COVID-19
07.01.21 10:16

Названы очень странные предвестники инфаркта
Фото и Видео
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Киеве задержана опасная банда последователей австралийского террориста Брентона Тарранта с «Гитлером» во главе
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Фотографу удалось заснять в украинских Карпатах редкую краснокнижную рысь
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.21 10:38

Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.