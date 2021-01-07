В Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку

Главное: В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. При этом, судя по видео, они вели себя совсем как люди.

Детали: Роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао публично поссорились в одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая. Как сообщает ЭКД, обычно они помогают читателям находить нужные книги. Когда посетитель хочет задать вопрос, то сканирует QR-код одного из роботов. Однако в этот раз второй робот, которого посетитель не трогал, тоже захотел ему помочь, в результате чего между произошла ссора.

На видео, снятом одним из посетителей, видно, как они то поворачиваются друг к другу, то отворачиваются, обмениваясь короткими фразами, вызывая смех окружающих.

В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину.В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения. Однако в конце концов он все же простил Ванбао:

— Признаю свою вину. Туту, давай не будем ссориться.

— У тебя так часто настроение меняется.

— Что ты опять начинаешь, я тебе уступаю, что ты злишься.

— Хорошо, тогда я прощаю тебя.

— Все, извини. Пока.

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