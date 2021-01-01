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Видео-Новости > В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов

В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов

Александр Панько
01.01.21 13:31
1619
В Испании полиция совершенно случайно обнаружила сокровища нацистов

Главное: Гражданская гвардия Испании обнаружила тайник с нацистскими реликвиями во время операции по задержанию организованной группы бандитов.

Детали: В ходе операции по задержанию бандформирования, занимающегося незаконной торговлей оружием, гражданская гвардия Испании обнаружила тайник с нацистскими реликвиями. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в ходе операции в Малаге правоохранители задержали двух граждан Германии и одного подданного Великобритании, которые продавали оружие наркоторговцам на юге Испании.

Как утверждается, преступники закупали оружие в Восточной Европе, а после модифицировали его в подпольной мастерской.

Один из задержанных немцев был ранее замечен в связях с ультраправыми группировками и нацистскими движениями. Именно у него и обнаружили склад нацистских реликвий, униформы и флагов.

В ходе обысков полиция также нашла 121 единицу огнестрельного оружия, 22 штурмовые винтовки и 8 пистолетов-пулеметов, а также почти 10 тысяч патронов разного калибра, 8 глушителей, 273 магазина и 1 противотанковую гранату, начиненную 1,5 килограмма взрывчатки.

Видео с находками было опубликовано на официальном YouTube-аккаунте подразделения министерства внутренних дел страны.

В тему: В августе 2017 года в подвале здания австрийского парламента в Вене нашли два бюста Адольфа Гитлера, а также четыре картины и пару барельефов с его изображением. по данным СМИ, артефакты были обнаружены в ходе реконструкции исторического здания, в котором в 1938 году размещалась резиденция рейхскомиссара по воссоединению Австрии с Третьим рейхом (аншлюс), а также база Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Тэги: мир, история, задержание, Испания, нацисты

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