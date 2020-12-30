Лукашенко провозгласил себя победителем нацизма

Главное: Александр Лукашенко заявил, что победил нацизм. Он выступил перед ОМОНом.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с ОМОНом. Он сделал ряд громких заявлений.

Лидер страны сказал: «Протесты являются попыткой возродить нацизм в Беларуси, но они провалились».

Александр Лукашенко добавил: «Они утихли и люди увидели, что ведущую роль в организации протестов играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера».

Президент резюмировал: «Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина в Великой Отечественной войне».

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