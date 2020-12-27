В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»

Главное: Загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

Детали: В середине декабря жительница графства Пембрукшир в Уэльсе Джули ЛаТроб, прогуливаясь по побережью, заметила странное создание с костями и плавниками. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, судя по всему, останки принадлежали морскому животному.

«Это была необычная находка, мы потормошили останки, чтобы выяснить, кому они могли принадлежать. Там было что-то похожее на позвонок толщиной с кулак», — рассказала она, подчеркнув, что у туши не было головы, но просматривался таз и нечто, напоминающее плавники.

«Это не было похоже на кость, скорее на хрящ — намного бледнее и эластичнее», — добавила она.

Пользователи сети предположили, что ЛаТроб наткнулась на останки акулы, тюленя или даже овцы.

В то же время эксперты из благотворительной организации по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life также не смогли однозначно установить, о чем идет речь. Они склонны считать, что на берег выбросило мертвого дельфина, морскую свинью или тюленя.

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