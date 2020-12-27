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Видео-Новости > В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»

В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»

Александр Панько
27.12.20 11:18
1751
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»

Главное: Загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

Детали: В середине декабря жительница графства Пембрукшир в Уэльсе Джули ЛаТроб, прогуливаясь по побережью, заметила странное создание с костями и плавниками. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, судя по всему, останки принадлежали морскому животному.

«Это была необычная находка, мы потормошили останки, чтобы выяснить, кому они могли принадлежать. Там было что-то похожее на позвонок толщиной с кулак», — рассказала она, подчеркнув, что у туши не было головы, но просматривался таз и нечто, напоминающее плавники.

«Это не было похоже на кость, скорее на хрящ — намного бледнее и эластичнее», — добавила она.

Пользователи сети предположили, что ЛаТроб наткнулась на останки акулы, тюленя или даже овцы.

В то же время эксперты из благотворительной организации по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life также не смогли однозначно установить, о чем идет речь. Они склонны считать, что на берег выбросило мертвого дельфина, морскую свинью или тюленя.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

Тэги: Великобритания, море, существо, монстр, берег, чудовище, Уэльс

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