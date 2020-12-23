Во Франции мужчина учинил кровавую расправу над полицейскими

Главное: Францию потрясло страшное преступление. Убиты три жандарма.

Детали: Три жандарма были убиты во французской коммуне Амбер департамента Пюи-де-Дом, еще один правоохранитель получил ранения. Преступление произошло в ночь на среду, 23 декабря.

Как передают местные СМИ, нападение совершил всего один мужчина, который скрылся.

Известно, что полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии: когда они помогали спуститься с крыши женщине, 48-летний мужчина открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия.

В тему: ранее Макрон очень резко наехал на Совет Безопасности ООН.