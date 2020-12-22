Главное: В Китае умерла самая старая панда в мире. Ей было 38 лет.

Детали: В зоопарке города Чунцин (Китай) умерла самая старая панда в мире Синь Син (Новая звезда). Животному было 38 лет.

Известно, что панда скончалась от полиорганной недостаточности.

Эксперты говорят, что в пересчете на человеческий возраст животному было 130 лет.

В зоопарке говорят: «В конце октября у Синь Син появились сонливость и потеря аппетита, ее состояние стало быстро ухудшаться».

За свою жизнь она родила 36 панд.

Справка: Синь Син родилась в 1982 году в заповеднике уезда Баосин провинции Сычуань, после чего была перевезена в зоопарк Чунцина.

В тему: мы писали, что панда из венского зоопарка научился рисовать картины. Их уже успешно продают.