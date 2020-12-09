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Видео-Новости > «Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение

«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение

Александр Панько
09.12.20 20:12
106
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение

Главное: Бригада арбитров из Румынии, которых накануне обвинили в расизме из-за употребления слова «негр» в матче Лиги чемпионов, сама стала жертвой расизма. Перед игрой кто-то назвал их «цыганами».

Детали: После того как поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбулом» был прерван из-за расистских высказываний одного из судей, выяснилось, что один из игроков перед этим назвал судью «цыганом». Как сообщает спортивный журналист Эммануэль Рош, соответствующее слово в самом начале матча произнес один из игроков турецкой команды.

В подтверждение он приложил короткое видео, на котором можно видеть, как кто-то отчетливо произносит в адрес арбитров из Румынии: «В моей стране румыны — это цыгане». И потом еще раз повторяет «цыгане».

При этом Рош не смог определить, кто именно произносит фразу.

В тему: Матч последнего тура Лиги Чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким клубом «Истанбул» оказался прерван после высказываний резервного арбитра из Румынии. Его обвинили в расизме из-за слова «negro», которое в румынском языке обозначает черный цвет. После этого игроки обоих клубов ушли с поля.

Тэги: футбол, Турция, Франция, Румыния, спорт, расизм, цыгане, негры

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