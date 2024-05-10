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Новости > На украинских кладбищах появится больше полицейских

На украинских кладбищах появится больше полицейских

Александр Панько
10.05.24 11:55
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На украинских кладбищах появится больше полицейских

Во время поминальных дней в Украине около кладбищ будут дежурить полицейские, которые будут иметь возможность проверять людей. Об этом в эфире национального телемарафона поведала заместитель начальника Департамента коммуникаций Национальной полиции Юлия Гирдвилис.

По ее словам, будет усилен вариант несения службы вблизи кладбищ, а правоохранители в составе более двенадцати тысяч человек будут обеспечивать правопорядок.

В регионах такие поминальные мероприятия пройдут на более чем девяти тысячах кладбищ.

Она сказала: «Посещать в эти дни кладбища или нет – выбор каждого. Но мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет».

Чиновница призывает быть осторожными на кладбищах, ограничить время пребывания, а также помнить, что есть регионы, в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ: это Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области.

Указывается также, что все другие кладбища в регионах, например в Черниговской области, определено конкретное количество мест, куда люди могут прийти и где может быть безопасно.

Говорится: «Это связано с минной опасностью и еще не все работы по разминированию на деоккупированных территориях завершены. Кроме того, обращаемся к гражданам, проживающим в прифронтовых регионах. Чтобы они избегали в эти дни посещения кладбищ, что непосредственно связано с безопасностью. Призываем также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однозначно направляться с мест скопления людей».

Резюмируется: «Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, что в случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача - избежать любых правонарушений или провокаций».

Ранее в Украине раскопали кладбище XI века.

Тэги: полиция, общество, кладбище, война, поминальные дни, новости Украины

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