Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США

Главное: На химическом заводе в США произошел крупный пожар. Появилось видео.

Детали: В американском городе Белль (штат Западная Вирджиния) произошло крупное ЧП. На местном химическом заводе прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Спасатели говорят, что взорвались цистерны с метанолом и хлорированным отбеливателем.

Во время инцидента тут находились две сотни людей – как минимум четыре человека пострадали.

В радиусе сорока километров объявлена карантинная зона. Людям запрещают покидать дома.

Видео пожара:

В тему: мы писали, что в Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод.