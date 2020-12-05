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Видео-Новости > В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки

В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки

Автор: «Фраза»
04.12.20 18:52
579
В Киеве устроили необычный онлайн-перфоманс, посвященный 150-летию Леси Украинки

Серия из 8-ми картин украинской художницы Вероники Чекалюк под названием «Бесконечность», посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинки, превратилась в необычный творческий онлайн-перфоманс. В перфомансе также приняла участие балерина Анна Котова.

Творчество Вероники Чекалюк — это отражение стихий природы. В своих картинах, как и в произведении «Лесная песня» Леси Украинки, у художницы реальное переплетается со сказочным.

«Моё детство проходило в бабушкином саду, цветов было много и все они расцветали в разное время, так наш сад менял свой наряд и аромат. Цветы всегда были для меня источником эмоций и вдохновения. Трава, цветы после дождя похожи на драгоценные украшения, их хочется называть божественно прекрасными и воспроизводить на полотне, фантазировать», — рассказала Вероника Чекалюк.

Чрезвычайный и Полномочный Посол королевства Бельгии в Украине Алекс Ленартс, посетивший выставку, отметил: «Украина — прекрасная страна, меня завораживают ее умные и талантливая люди. Я искренне благодарен Веронике Чекалюк за приглашение. Спасибо балерине и хореографу. Грациозные движения Анны Котовой захватывают».

Презентация проходила в киевском ресторане «Аляска». Представитель ресторана Ольга Гугуева рассказала следующее: «Мы — не совсем обычный ресторан, а особое атмосферное место. К событию наш шеф-повар подготовил тематические и известные во всем мире, десерты „Анна Павлова“. Эти великолепные воздушные бизе названы в честь великой балерины».

Настоящим украшением вернисажа стали сладкие деликатесы — паззлы из конфет, которыми выложили диптих художницы «Ландыш». Паззл был создан руками талантливой Василисы Сировченко.


Тэги: культура, Вероника Чекалюк, Анна Котова

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