Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд

Главное: В Боярке женщина погибла под колесами поезда. Появилось видео момента трагедии.
Детали: В Боярке (Киевская область) поздно вечером среды, 2 декабря, произошла трагедия. Тут тридцатилетняя женщина буквально бросилась под идущий поезд на Тарасовском переезде.
Известно, что погибшая была местной жительницей.
Отмечается, что машинист поезда вовремя увидел женщину и применил экстренное торможение, но, увы, столкновения избежать не удалось.
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