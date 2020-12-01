На Буковине мужчина умер в больнице, так и не дождавшись помощи врачей

Главное: В Черновицкой области мужчина пришел в Выжницкую центральную районную больницу и умер, пока ждал помощи медиков.

Детали: На днях в Выжницкой центральной районной больнице Черновицкой области произошел трагический случай. О нем сообщил в Instagram сообщил свидетель происходящего, опубликовав соответствующее видео.

Автор ролика заверил, что мужчина пришел в медучреждение самостоятельно и 40 минут на лавочке ожидал помощи. Вскоре ему стало плохо — пациента на носилках занесли внутрь посторонние женщины и тот, кто снимал дальнейшие события в больнице.

Медики начали оказывать помощь, но мужчина уже умер. На кадрах слышно, как автор видеозаписи ссорится с врачами, спрашивая, почему они столько времени тянули и не спасали человека. Один из медработников якобы указал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

«Никто не хотел брать на себя ответственность. Так каждый из нас может просить помощи, но никто не поможет, потому что они не хотят заморачиваться... Как обычно, спишут на коронавирус...», — написал мужчина, который снимал видео, подчеркнув, что эмоций от увиденного ему не передать.

В комментариях некоторые пользователи сети тоже выразили свое возмущение ситуацией в медучреждении. Одни жаловались на действия врачей, а другие стали на их защиту.

«Поувольнять всех», «Еще его живого видела сегодня. Я в шоке», «Ужас. Стыдно за страну», «Это ужас и одновременно страх, что будет дальше?», «Позор таким врачам», «Все против врачей! Простите, они обычные люди на работе», — отметили подписчики.

В тему: В середине ноября в Боярке врачи отказались принять женщину с признаками инсульта. В результате она умерла под стенами реанимации.